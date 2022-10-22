В ТЦ «8 км» выявлены серьезные нарушения

МЧС выявило серьезные нарушения в торговом центре "8 км".

Как сообщили Day.Az в МЧС, в ходе плановой проверки, проведенной 4 апреля 2022 года в указанном ТЦ, расположенном по адресу ул. Нахчыванского 38, в отношении ответственного лица торгового центра за допущение недостатков в области пожарной безопасности был составлен протокол об административном правонарушении и дано дополнительное время для устранения недочетов.

Однако в ходе повторной пожарно-технической экспертизы, проведенной Службой 14 октября 2022 года на указанном объекте, относящемся к группе высокого риска, было установлено, что многочисленные недочеты в области пожарной безопасности не были устранены.

В связи с неисполнением данного требования в отношении председателя торгового центра Мамедова Руфата Губад оглу был составлен очередной протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 536.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, предпринимателю было направлено представление об устранении причин и условий, и документ был представлен представителю торгового центра. До сведения предпринимателя доведено, что в случае неустранения выявленных противопожарных нарушений будут применены соответствующие меры, предусмотренные законом Азербайджанской Республики "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей".