ANAMA обратилось к населению

Агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) обратилось к гражданам.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства, 21 октября 2022 года в селе Суарасы Лачинского района на не разминированной территории произошел взрыв противопехотной мины.

"В результате происшествия погиб Гамидов Эльсевар Совет оглу 1977 года рождения. Гасанов Сабухи Тельман оглу 1977 года рождения получил осколочные ранения различных частей тела, его состояние удовлетворительное. ANAMA еще раз призывает граждан не заходить на опасные территории, соблюдать осторожность.

Помните, что каждый неверный шаг может привести к гибели", - говорится в обращении.