Дом Cartier - хранитель азербайджанской истории

Азербайджанский Национальный Музей Искусств при поддержке французского ювелирного Дома Cartier представили три отреставрированных произведения народных мастеров из личного собрания музея и рассказали об их связи с национальной свадебной традицией.

Сотрудничество с важнейшими культурными институциями Азербайджана, а также реализация культурно-просветительских инициатив стало продолжением долгосрочных обязательств Дома по сохранению культурного наследия и поддержке искусства. В 2019 году при поддержке Дома Cartier и Министерства Культуры Азербайджана в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига впервые состоялась постановка спектакля по мотивам народной сказки "Семь ветвей гранатового дерева". В 2021 году совместно с государственным Эрмитажем при участии Азербайджанского музея ковра была реализована выставка "Незримое искусство. Расширяя границы возможного", которая стала революционным рывком в сфере музейной инклюзии. Также в 2021 году был создан онлайн путеводитель по Баку, рассказывающий удивительные истории любви, связанные с главными достопримечательностями города.

На этот раз французский Дом поддержал реставрационный проект с крупнейшим в Азербайджане музеем произведений искусств и помог восстановить работы народных художников-ювелиров: женский пояс ХХ века из серебра и металла с цветными камнями, головной убор в виде короны с элементами из шелка и богато украшенный ларец, где невеста хранила свои украшения в преддверии торжества. По приглашению музея над реставрацией работал ювелир, который в течение трех месяцев восстанавливал исторические предметы. К большому удивлению всей команды музея, в процессе работы на шкатулке начала отчетливо выделяться надпись, которая до реставрации была скрыта от глаз - выгравированные на крышке шкатулки поучительные строки из поэмы "Гюлистан" персидского поэта XIII века Сади Ширази.

"На протяжении своей богатой истории Дом Cartier черпал вдохновение в разных формах искусства и мировом культурном наследии, а также стремился сохранить его для будущих поколений. Безусловно, исламская культура оказала огромное влияние на эстетические коды Cartier. Мы гордимся сотрудничеством с Азербайджанским Национальным Музеем и искренне надеемся, что этот проект привлечет внимание к утонченному прикладному искусству Востока", - Янина Новицкая, управляющий директор Cartier в России и СНГ.

Эти экспонаты созданы в разное время, в XIX и XX веке и относятся к работам народных художников-ювелиров. Исследования показывают, что в культуре одежды азербайджанских женщин ювелирным украшениям уделялось особое внимание. Невеста появлялась на свадьбе в украшениях, этим подчеркивался статус ее семьи в обществе. Среди украшений особое значение имели пояс и головной убор. Пояс символизировал переход молодой женщины от одного этапа ее жизни к другому. В день свадьбы по традиции пояс надевал на талию невесты либо ее брат, либо ее отец. Также невесте нужно было подарить ларец в приданое. Невеста берегла в нем все украшения, подаренные ей мужем. В этих ларцах хранились не только украшения, сделанные ювелирами XIX века и переданные будущим поколениям, но и дорогие сердцу реликвии с многовековой историей. Как ни роскошен ларец, молчаливо предполагается, что то, что находится внутри, еще ценнее.

"Свадебная церемония - одна из бессмертных и незабываемых традиций азербайджанского народа. В ней наиболее ясно проявлялось стремление к прекрасному. Каждый из этих предметов символизирует эстетику своего времени, каждый может рассказать о красоте народных обычаев. Эти предметы олицетворяют и истории семей, и вечный праздник народного искусства", - Чингиз Фарзалиев, художник, директор Азербайджанского Национального Музея Искусств, заслуженный деятель искусств Азербайджана.

Все три предмета несомненно являются произведениями искусства, принадлежащими к мировой художественной традиции, и предстанут в своем прежнем великолепии в рамках экспозиции.

Важное для бакинского музея событие стало новой строкой в 175-летней истории парижского Дома, всегда стремившегося к познанию, осмыслению и творческой интерпретации художественных мотивов разных культур. Восточная культура оказала основополагающее влияние на становление стилистического репертуара Дома. Этому свидетельствует недавно прошедшая выставка "Cartier и исламское искусство: в поисках современности" в парижском Музее декоративного искусства. Масштабная экспозиция в Париже представила более 500 экспонатов, отражающих историю влияния Востока на стилистику французского ювелирного Дома с начала XX века по настоящее время.

"В произведениях декоративно-прикладного искусства: коврах, вышивке, художественном металле, ювелирном деле - наиболее ярко проявляется народное мировоззрение, философия, миропонимание. Правильная реставрация и консервация - одна из важнейших задач музеев и хорошо, что Cartier оказывает в этом помощь. Безусловно, каждый из этих экспонатов имеет высокое художественное, научное и историческое значение", - Наргиз Абдуллаева, глава Отдела музеев, галерей и выставок Министерства Культуры Азербайджанской Республики.

Творческое сотрудничество Азербайджанского Национального Музея с Домом Cartier послужит воспоминанием о том, как заметно было влияние исламской культуры в начале ХХ века, а также в очередной раз привлечет внимание к прикладному искусству Востока. Это отличный повод для посетителей экспозиции вдохновиться восстановленными предметами и познакомиться с мастерами разных эпох, ведь главная цель проекта - сохранение мастерства и культурного наследия для будущих поколений.