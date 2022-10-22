Самолет рейса Франкфурт-Астана приземлился в Баку из-за погодных условий
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Авиакомпания Lufthansa направила свой самолет, выполнявший рейс DLH-646 по маршруту Франкфурт-Астана, на запасной аэродром - Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной стали сложные погодные условия в аэропорту назначения.

Самолет Airbus A330 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 20:50 по местному времени.