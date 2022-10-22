На Абшероне автохулиган совершил ДТП, есть пострадавшие

В городе Хырдалан столкнулись три автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Зарифы Алиевой.

Водитель, управлявший транспортным средством марки "Tofaş" нарушил правила маневра и въехал с проспекта на улицу Зарифы Алиевой. В это время его машина врезалась в припаркованный на обочине автомобиль Toyota.

Затем "Tofaş" врезался в находящуюся в противоположной стороне другую Toyotu. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы.

Сотрудники управления полиции Абшеронского района сообщили корреспонденту АПА, что водитель автомобиля с государственным знаком 77-DP-862 марки "Tofaş" за месяц совершил четыре ДТП.