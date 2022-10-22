На рынке в Сабирабаде вспыхнул сильный пожар

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на рынке в городе Сабирабад.

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе МЧС, были задействованы пожарные подразделения Государственной противопожарной службы министерства.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.