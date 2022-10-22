https://news.day.az/society/1505639.html На рынке в Сабирабаде вспыхнул сильный пожар - ВИДЕО
На рынке в Сабирабаде вспыхнул сильный пожар - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на рынке в городе Сабирабад.
Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе МЧС, были задействованы пожарные подразделения Государственной противопожарной службы министерства.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
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