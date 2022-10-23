Пожар на рынке Сабирабада локализован

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на рынке, расположенном на территории города Сабирабад, к месту происшествия были незамедлительно привлечены подразделения службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи со сложностью возгорания и ветреной погодой на место происшествия были стянуты дополнительные силы подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных в близлежащих районах, чтобы предотвратить распространение огня и ускорить работы по тушению.

В результате усилий подразделений пожарной охраны удалось локализовать огонь, не дав ему распространиться на большую территорию.

В настоящее время принимаются необходимые и неотложные меры чтобы полностью потушить пожар.