Пожар на рынке в Сабирабаде потушен

Пожар, вспыхнувший на рынке, расположенном на территории города Сабирабад, был полностью потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Day.Az в воскресенье в пресс-службе МЧС, несмотря на сложность самого пожара и ветреную погоду, благодаря своевременному привлечению дополнительных противопожарных сил и профессиональным действиям пожарных, было предотвращено распространение огня на другие объекты, в том числе на жилые дома, расположенные в непосредственной близости.

В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 88 человек личного состава подразделения пожарной охраны Сабирабадского, Имишлинского, Гаджигабульского, Саатлинского районов и Ширванского городского противопожарного отряда.