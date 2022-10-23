https://news.day.az/society/1505685.html Назван объем ущерба от пожара на рынке в Сабирабаде
Назван объем ущерба от пожара на рынке в Сабирабаде
Пожар на центральном рынке города Сабирабад был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате пожара на рынке общей площадью 5 га сгорели на площади 9000 кв. м воспламеняющиеся конструкции торговых различных объектов.
Большая часть рынка и другие торговые объекты, смежные с ними дома были защищены от огня.
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