В Товузе из-за утечки газа сгорел автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Юхары Ойсюзлю района.

Житель села Бозалганлы Бабек Исмаилов остановил свой легковой автомобиль марки "ВАЗ 2107" на обочине дороги для устранения неисправности.

Но когда он попытался снова завести машину, из-за утечки на газопроводной линии, проходящей через территорию, начался пожар. Во время пожара автомобиль сгорел, а водитель получил незначительные ожоги.

На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих структур.