https://news.day.az/society/1505755.html В Товузе из-за утечки газа сгорел автомобиль - ФОТО
В Товузе из-за утечки газа сгорел автомобиль - ФОТО
В Товузе из-за утечки газа сгорел автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Юхары Ойсюзлю района.
Житель села Бозалганлы Бабек Исмаилов остановил свой легковой автомобиль марки "ВАЗ 2107" на обочине дороги для устранения неисправности.
Но когда он попытался снова завести машину, из-за утечки на газопроводной линии, проходящей через территорию, начался пожар. Во время пожара автомобиль сгорел, а водитель получил незначительные ожоги.
На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих структур.
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