Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусом, 61 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.