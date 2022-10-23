https://news.day.az/society/1505763.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусом, 61 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
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