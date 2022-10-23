Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 545 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 225, вторую дозу получили 94 человека, "бустерную" дозу - 186 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 40.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 907 098, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 388 608, вторую дозу получили 4 870 717, "бустерную" дозу - 3 385 037 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 262 736 человек.