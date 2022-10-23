Заслуженный артист Сулейман Абдуллаев похоронен

Заслуженный артист, ханенде Сулейман Абдуллаев похоронен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вначале состоялась церемония прощания с покойным артистом в его доме и в мечети "Тезе Пир".

На церемонии присутствовали члены семьи Сулеймана Абдуллаева, его коллеги по творчеству, а также представители культуры и общественности.

Затем он был похоронен на кладбище поселка Мушфигабад.

Отметим, что С.Абдуллаев скончался сегодня утром.