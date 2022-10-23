https://news.day.az/society/1505776.html Заслуженный артист Сулейман Абдуллаев похоронен
Заслуженный артист Сулейман Абдуллаев похоронен
Заслуженный артист, ханенде Сулейман Абдуллаев похоронен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вначале состоялась церемония прощания с покойным артистом в его доме и в мечети "Тезе Пир".
На церемонии присутствовали члены семьи Сулеймана Абдуллаева, его коллеги по творчеству, а также представители культуры и общественности.
Затем он был похоронен на кладбище поселка Мушфигабад.
Отметим, что С.Абдуллаев скончался сегодня утром.
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