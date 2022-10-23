https://news.day.az/society/1505819.html В Кюрдамире сбит насмерть пешеход
В Кюрдамире сбит насмерть пешеход
В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован минувшей ночью на участке шоссе Баку-Газах у села Кяррар Кюрдамирского района.
Легковой автомобиль Chevrolet сбил пешехода, личность которого пока не установлена.
Пешеход скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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