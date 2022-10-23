В Кюрдамире сбит насмерть пешеход

В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован минувшей ночью на участке шоссе Баку-Газах у села Кяррар Кюрдамирского района.

Легковой автомобиль Chevrolet сбил пешехода, личность которого пока не установлена.

Пешеход скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.