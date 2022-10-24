На Каспии произошло землетрясение
Depozit faizini öncədən al!

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в 07:38 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 61 километра.