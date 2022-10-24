https://news.day.az/society/1505832.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в 07:38 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 61 километра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре