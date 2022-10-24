Автомобиль сбил насмерть пешехода на аэропортовском шоссе
В Сураханском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке аэропортовского шоссе, у поселка Амирджан.
Халыгов Заур Айдын оглу 1986 года рождения сбит легковым автомобилем при попытке перейти дорогу.
Водитель пытался срочно доставить пострадавшего в больницу, однако З.Халыгов скончался по дороге.
Сотрудники Сураханского районного управления полиции проводят расследование по факту.
Отметим, что водитель Эльданиз Алиев работает врачом отделения сердечно-сосудистой хирургии в центре научной хирургии имени академика М.А.Топчубашева.
Он оказал первую медицинскую помощь раненому пешеходу и пытался госпитализировать его.
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