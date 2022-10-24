есть пострадавшие - ФОТО

В Насиминском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Азадлыг.

Так, водитель движущегося по проспекту автомобиля марки Ford врезался в автомобиль марки "Мерседес".

От удара водитель "Мерседеса " потерял контроль над рулем.

Неуправляемая машина врезалась в дерево, затем в магазин.

В результате инцидента оба автомобиля деформировались.

"Водитель и пассажир автомобиля Ford получили травмы.

Раненых госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции Насиминского района проводится расследование.