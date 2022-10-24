https://news.day.az/society/1505840.html В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
В Насиминском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Азадлыг.
Так, водитель движущегося по проспекту автомобиля марки Ford врезался в автомобиль марки "Мерседес".
От удара водитель "Мерседеса " потерял контроль над рулем.
Неуправляемая машина врезалась в дерево, затем в магазин.
В результате инцидента оба автомобиля деформировались.
"Водитель и пассажир автомобиля Ford получили травмы.
Раненых госпитализировали.
По данному факту сотрудниками полиции Насиминского района проводится расследование.
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