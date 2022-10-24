В Баку в частном доме произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщалось, что в Хатаинском районе столицы сгорели 20 кв.м воспламеняющихся конструкций одной комнаты одноэтажного дома общей площадью 80 кв.м и кровля.

Остальная часть дома была защищена от огня.

Во время пожара один человек пострадал, отравившись дымом.

Пожар был потушен противопожарными подразделениями.