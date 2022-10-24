https://news.day.az/society/1505858.html В Баку в доме вспыхнул пожар, есть пострадавший
В Баку в доме вспыхнул пожар, есть пострадавший
В Баку в частном доме произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщалось, что в Хатаинском районе столицы сгорели 20 кв.м воспламеняющихся конструкций одной комнаты одноэтажного дома общей площадью 80 кв.м и кровля.
Остальная часть дома была защищена от огня.
Во время пожара один человек пострадал, отравившись дымом.
Пожар был потушен противопожарными подразделениями.
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