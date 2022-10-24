https://news.day.az/society/1505895.html В Баку автомобиль сбил пятилетнего ребенка
В Баку автомобиль сбил пятилетнего ребенка
В Хатаинском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на Зыгском шоссе.
Так, автомобиль сбил переходившего дорогу Джафарова Гусейна Атакиши оглу (2017 г.р.).
Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.
По факту ведется расследование.
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