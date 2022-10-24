В Баку автомобиль сбил пятилетнего ребенка
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В Хатаинском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на Зыгском шоссе.

Так, автомобиль сбил переходившего дорогу Джафарова Гусейна Атакиши оглу (2017 г.р.).

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

По факту ведется расследование. 