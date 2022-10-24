https://news.day.az/society/1505906.html Изменены результаты экзамена по приему на госслужбу
Изменены результаты экзамена по приему на госслужбу
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к кандидатам, принявшим участие в тестовом экзамене по группам должностей, связанных с административно-управленческими должностями (тип В), состоявшемся 16 октября.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, апелляционная комиссия, созданная при центре в связи с этим экзаменом, завершила свою работу.
Отмечено, что в результаты кандидатов будут внесены соответствующие изменения и их разместят на сайте ГЭЦ.
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