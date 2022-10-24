В Баку мужчина открыл фейковые профили на имя своей коллеги

В Баку задержан 35-летний мужчина, который открыл многочисленные фейковые профили на имя своей коллеги-женщины.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в отношении Рауфа Самедли (имя и фамилия условны), который работает в частной компании, действующей в Наримановском районе столицы, был составлен протокол по статье 510 КоАП (мелкое хулиганство). Так, коллега Р. Самедли Фариза Гарибова (имя и фамилия условны) обратилась в полицию с заявлением о том, что Рауф открыл несколько страниц от ее имени в Facebook, поделился номером ее мобильного телефона, фотографиями и представил ее как женщину лёгкого поведения. После этого сотрудники полиции задержали Р. Самедли и в отношении него составили протокол. Позже вместе с протоколом он был направлен в Наримановский районный суд.

На совещании, проходящем под председательством судьи Гюльтекин Асадовой Ф.Гарибова заявила, что Рауф довел её: "Человек, которого я знала и работала раньше использовал мои фотографии и номер мобильного телефона, открывая различные фальшивые профили в социальных сетях и оскорбляя меня и мою семью неуместными выражениями. Несмотря на мои неоднократные предупреждения, он делился моими фотографиями без моего разрешения и представлял меня как женщину лёгкого поведения. Он даже ударял меня несколько раз. В данный момент я подаю на него жалобу".

Рауф Самедли в свою очередь заявил, что пошел на такой шаг, потому что любил Фаризу: "Я ревновал, потому что любил ее. В этом причина непонимания между нами. Я сожалею о содеянном".

По решению суда Р. Самедли был приговорен к 10 суткам административного ареста и отправлен в изолятор временного содержания.