https://news.day.az/society/1505925.html В Гёйгеле обнаружены боеприпасы
В Гёйгеле обнаружены боеприпасы
В Гёйгельском районе обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Гёйгёльский районный отдел полиции поступила информация об обнаружении оружия и боеприпасов на территории близ поселка Гаджимелик.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.
В ходе предпринятых мер на указанной были обнаружены и изъяты один автомат марки АКМ и его комплектующие, 4 магазина к автомату, и 100 патронов калибра 7,62 мм.
Расследование по факту продолжается.
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