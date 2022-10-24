https://news.day.az/society/1506014.html В Азербайджане трагически скончался сотрудник телеканала - ФОТО
В Азербайджане трагически скончался сотрудник телеканала - ФОТО
Сотрудник телеканала ATV скончался на рабочем месте в результате несчастного случая.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, координатор водителей Мамедов Мустафа Мамедийя оглу скончался в результате попадания пищи в дыхательные пути во время еды в рабочее время.
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