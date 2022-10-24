В Азербайджане трагически скончался сотрудник телеканала

Сотрудник телеканала ATV скончался на рабочем месте в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, координатор водителей Мамедов Мустафа Мамедийя оглу скончался в результате попадания пищи в дыхательные пути во время еды в рабочее время.