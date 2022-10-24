Пожар в жилом доме в Баку - ФОТО
Сегодня днем на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу город Баку, Бинагадинский район, проспект Азадлыг, 156.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
Сообщается, что на место происшествия были направлены по вызову подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже здания и вероятность его распространения высока.
Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был быстро потушен и не перекинулся на другие квартиры.
В результате пожара на площади 12 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни и коридора квартиры общей площадью 65 кв. м. Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня.
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