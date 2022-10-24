В Гяндже обрушился потолок поликлиники

Во время обрушения потолка лабораторного отделения Центра семейного здоровья Низами (ЦСЗ), действующего при Гянджинской городской объединенной больнице, никто не пострадал.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сотрудники центра были благополучно эвакуированы. Причина происшествия выясняется.

Отмечается, что в настоящее время отделения ЦСЗ, кроме лабораторного, продолжает свою деятельность.