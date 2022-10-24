https://news.day.az/society/1506021.html В Гяндже обрушился потолок поликлиники - работники эвакуированы
В Гяндже обрушился потолок поликлиники - работники эвакуированы
Во время обрушения потолка лабораторного отделения Центра семейного здоровья Низами (ЦСЗ), действующего при Гянджинской городской объединенной больнице, никто не пострадал.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Сотрудники центра были благополучно эвакуированы. Причина происшествия выясняется.
Отмечается, что в настоящее время отделения ЦСЗ, кроме лабораторного, продолжает свою деятельность.
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