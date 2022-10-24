В Гяндже обрушился потолок поликлиники
Depozit faizini öncədən al!

Во время обрушения потолка лабораторного отделения Центра семейного здоровья Низами (ЦСЗ), действующего при Гянджинской городской объединенной больнице, никто не пострадал.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сотрудники центра были благополучно эвакуированы. Причина происшествия выясняется.

Отмечается, что в настоящее время отделения ЦСЗ, кроме лабораторного, продолжает свою деятельность.