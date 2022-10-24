На территории жилмассива "Станция Сумгайыт" обнаружены древние пещеры

На территории одного из жилых массивов под названием "Станция Сумгайыт" обнаружены пещеры, в связи с чем распространилась информация в социальных сетях.

Как сообщил в понедельник Trend пресс-секретарь Госслужбы по сохранению, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнли, на этой территории Шабранским региональным Управлением Госслужбы проводятся соответствующие работы, передает Day.Az.

Он отметил, что по полученным данным, помимо пещер, найдены и остатки караван-сарая.

"В целом на этой территории необходимы комплексные исследования. В ближайшее время планируется провести совместный осмотр территории с археологами", - отметил Гусейнли.