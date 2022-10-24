В Азербайджане ухудшится погода

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 25 октября до утра 27-го местами ожидаются дожди. Порывы северо-западного ветра будут временами достигать 15-18 м/с.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР.

В районах Азербайджана, в основном на севере и востоке страны, в указанные дни ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, в высокогорье - снег.

Порывы западного ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.