Кредитные долги брата шехида Сабухи Ахмедова были закрыты

Кредитная задолженность на имя Санана Ахмедова, брата прапорщика Сабухи Ахмедова, ставшего шехидом в сентябрьских боях этого года, закрыта.

Об этом Day.Az сообщили в Фонде "YASHAT".

Сообщалось, что были погашены 2 разных кредита на имя Санана Ахмедова: по заявлению Санана Ахмедова, брата шехида Сабухи Ахмедова, выросшего в детской деревне "SOS", задолженность в размере 3891,32 манатов перед одним из банков на 10 октября 2022 года была погашена Фондом "YASHAT". По инициативе Фонда задолженность одному из магазинов в размере 465,99 маната также была полностью погашена указанным Фондом.