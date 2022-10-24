В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 5 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 677 человек вылечились, 9 937 человек скончались, число активных больных - 345.

За прошедшие сутки проведено 1 345 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 307 057 тестов.