https://news.day.az/society/1506062.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 5 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 677 человек вылечились, 9 937 человек скончались, число активных больных - 345.
За прошедшие сутки проведено 1 345 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 307 057 тестов.
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