Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) один человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получили 0, бустерную дозу - один человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 907 099, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 388 608, вторую дозу получили 4 870 717, бустерную дозу - 3 385 038 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 262 736 человек.