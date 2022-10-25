https://news.day.az/society/1506158.html Сколько абонентов обеспечены новыми газовыми счетчиками в Азербайджане?
Сколько абонентов обеспечены новыми газовыми счетчиками в Азербайджане?
Новыми механическими газовыми счетчиками обеспечены 65 процентов абонентов.
Об этом сообщил Day.Az во вторник гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.
Он отметил, что процесс установки новых счетчиков продолжается.
"35 процентов абонентов используют smart-счетчики. Остальные - обеспечены новыми счетчиками механического типа", - сказал Алиев.
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