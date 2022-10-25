Обнародованы расходы на образование в госбюджете на 2023 год

В государственном бюджете на 2023 год предусмотрены расходы на образование в размере 4,4 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

В документе указано, что по сравнению с 2022 годом это на 536,5 миллиона манатов или 13,8 процента больше, а по сравнению с показателями 2021 года - на 1,3 миллиарда манатов или 42,4 процента.