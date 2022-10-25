https://news.day.az/society/1506180.html Обнародованы расходы на образование в госбюджете на 2023 год
Обнародованы расходы на образование в госбюджете на 2023 год
В государственном бюджете на 2023 год предусмотрены расходы на образование в размере 4,4 миллиарда манатов.
Как передает Day.Az, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".
В документе указано, что по сравнению с 2022 годом это на 536,5 миллиона манатов или 13,8 процента больше, а по сравнению с показателями 2021 года - на 1,3 миллиарда манатов или 42,4 процента.
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