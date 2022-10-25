https://news.day.az/society/1506246.html Почему не работает WhatsApp? - Отвечает министерство
Почему не работает WhatsApp? - Отвечает министерство
Сбой в работе мессенджера WhatsApp носит глобальный характер.
Об этом сказали во вторник Day.Az в Службе электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
"Проблема с работой приложения WhatsApp наблюдается не только на территории Азербайджана, но и на глобальном уровне. Meta Platforms, Inc работает над устранением сбоя", - сказали в госслужбе.
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