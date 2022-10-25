Почему не работает WhatsApp?

Сбой в работе мессенджера WhatsApp носит глобальный характер.

Об этом сказали во вторник Day.Az в Службе электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Проблема с работой приложения WhatsApp наблюдается не только на территории Азербайджана, но и на глобальном уровне. Meta Platforms, Inc работает над устранением сбоя", - сказали в госслужбе.