https://news.day.az/society/1506260.html Смертельное ДТП в Агдаше
Смертельное ДТП в Агдаше
В селе Булаготагы Агдашского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ВАЗ-2103, за рулем которого находился Хаял Годжаев (1987 г.р.), столкнулся с припаркованным ГАЗ-33021.
Отмечается, что у него не было водительских прав.
В результате происшествия на месте погиб пассажир ВАЗ Фариз Гараев.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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