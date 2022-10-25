Смертельное ДТП в Агдаше

В селе Булаготагы Агдашского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ВАЗ-2103, за рулем которого находился Хаял Годжаев (1987 г.р.), столкнулся с припаркованным ГАЗ-33021.

Отмечается, что у него не было водительских прав.

В результате происшествия на месте погиб пассажир ВАЗ Фариз Гараев.

По данному факту возбуждено уголовное дело.