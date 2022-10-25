Дерзкая кража на заводе в Самухе

Произошла кража на заводе в Самухе.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в РОП поступило заявление о краже 16 электродвигателей и четырех тонн железа на сумму 12 680 манатов с завода, расположенного на территории поселка Институт.

В результате проведенных сотрудниками полиции операций были установлены и задержаны подозреваемые в совершении хищения уроженцы Гянджи Эльнур Мамедов и Эмин Гасанов.

По данному факту проводится расследование.