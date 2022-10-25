https://news.day.az/society/1506266.html Дерзкая кража на заводе в Самухе
Дерзкая кража на заводе в Самухе
Произошла кража на заводе в Самухе.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, в РОП поступило заявление о краже 16 электродвигателей и четырех тонн железа на сумму 12 680 манатов с завода, расположенного на территории поселка Институт.
В результате проведенных сотрудниками полиции операций были установлены и задержаны подозреваемые в совершении хищения уроженцы Гянджи Эльнур Мамедов и Эмин Гасанов.
По данному факту проводится расследование.
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