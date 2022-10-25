Взрыв в жилом доме в Баку

В жилом доме в центре Баку произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, происшествие зафиксировано в Ясамальском районе. Как сообщается, взрыв произошел из-за утечки газа на 4 этаже одного из жилых домов. В результате владелец квартиры получил различные травмы.

К месту происшествия были немедленно привлечены сотрудники соответствующих государственных органов. Полицейские немедленно доставили пострадавшего владельца дома в больницу и приняли все необходимые меры безопасности.

По факту ведется расследование.