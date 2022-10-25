https://news.day.az/society/1506290.html Взрыв в жилом доме в Баку - есть пострадавший - ФОТО
Взрыв в жилом доме в Баку - есть пострадавший - ФОТО
В жилом доме в центре Баку произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, происшествие зафиксировано в Ясамальском районе. Как сообщается, взрыв произошел из-за утечки газа на 4 этаже одного из жилых домов. В результате владелец квартиры получил различные травмы.
К месту происшествия были немедленно привлечены сотрудники соответствующих государственных органов. Полицейские немедленно доставили пострадавшего владельца дома в больницу и приняли все необходимые меры безопасности.
По факту ведется расследование.
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