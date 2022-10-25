Какие изменения ожидают учащихся на выпускном экзамене?

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана раскрыл детали ожидаемых изменений в форме и содержании тестовых заданий на проверку знаний и навыков учащихся по иностранным языкам на выпускном экзамене, который будет организован на уровне общего (9-летнего) среднего образования в 2022/23 учебном году.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, в ГЭЦ сообщили, что количество вопросов закрытого типа для проверки общих знаний по языку будет сокращено до 12.

Кроме того, по блоку "прослушивание и восприятие" учащимся будет предложен один текст и четыре тестовых задания закрытого типа по нему.

"Количество слов в текстах для прослушивания - 140 - 150, а темы будут соответствовать содержанию школьных учебников.

По блоку "чтение и понимание" учащимся в первой части представят три небольших текста, состоящих из нескольких предложений, и по одному тестовому заданию закрытого типа к каждому тексту. Во второй части, как и ранее, будет представлен написанный в публицистическом стиле текст из 150 - 170 слов и к нему четыре вопроса закрытого и один - открытого типа. Основная цель - оценка знаний и умений учащихся посредством различных тестовых заданий в соответствии с их уровнем владения иностранным языком.

Вопросы открытого типа, требующие письменного ответа, заменяются заданием написать сочинение (рассказ), которое будет оцениваться по пятибалльной шкале. В этом блоке учащимся предоставляются три последовательно пронумерованных изображения, по которым как минимум из пяти предложений необходимо составить историю, а также ключевые слова, которыми можно воспользоваться. При проверке этого задания будет учитываться критерий выполнения поставленного условия. Кроме того, необходимо соблюсти последовательность и логическую связь, а также грамматические и лексические правила", - сообщили в ГЭЦ.