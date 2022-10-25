В Азербайджане пресечена крупная контрабанда

В результате комплексных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, была пресечена контрабанда на территорию страны мобильных телефонов и других товаров.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в ГТК.

Было отмечено, что сотрудники оперативного управления Главного оперативно-следственного управления обнаружили 176 коробок сигарет Parliament, не маркированных акцизными марками, 25 смартфонов различных марок, в том числе iPhone и Samsung, 48 экранов для мобильных телефонов, три адаптера и 21 провод для зарядки, 13 чехлов для iPhone, две защитные пленки, восемь смарт-часов iPhone и Samsung, коробку с аксессуарами для смарт-часов, один планшет iPad, две пустые упаковки из-под iPad, один ноутбук MacBook, 30 дисков с видеоиграми, 50 электронных кальянов, 13 контейнеров с пищевыми добавками, 25 флаконов парфюмерных изделий, а также ювелирные изделия - двое наручных часов и четыре кольца.

По данным фактам проводится расследование.