В Ширване задержан серийный грабитель

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского ГОП, задержан ранее судимый местный житель Орхан Наджафов, подозреваемый в кражах.

Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в ходе допроса мужчина признался в совершении преступлений.

В результате следственных действий стало известно, что О.Наджафов снял некоторые детали с двух водяных насосов, установленных на Куре, украл четыре алюминиевые двери и пластиковые трубы из гостиницы, а из двух домов - три двери и пластиковые окна, а также табачные изделия из магазина, тем самым причинив материальный ущерб потерпевшим.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.