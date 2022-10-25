https://news.day.az/society/1506389.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане за последние сутки выявлены 64 случая заражения коронавирусом, 66 человек вылечились, трое - скончались, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 023 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812 743 человека вылечились, 9 940 - скончались, число активных больных составляет 340.
За последние сутки в стране проведены 2 483 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 309 540.
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