В Шамкире автомобиль врезался в газовую трубу

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Сабиркенд.

Водитель легкового автомобиля потерял управление.

В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в газовую трубу.

Сообщается, что в результате аварии пострадали 2 человека.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.