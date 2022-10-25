https://news.day.az/society/1506407.html В Шамкире автомобиль врезался в газовую трубу - есть пострадавшие
В Шамкире автомобиль врезался в газовую трубу - есть пострадавшие
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Сабиркенд.
Водитель легкового автомобиля потерял управление.
В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в газовую трубу.
Сообщается, что в результате аварии пострадали 2 человека.
На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
По факту проводится расследование.
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