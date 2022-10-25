Тяжелое ДТП в Джалилабаде

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в центральной части города Джалилабад.

Автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2106.

В результате происшествия пострадали жители района Физули Алиев 1966 года рождения и Замиг Гулиев 1986 года рождения.

Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.