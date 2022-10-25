https://news.day.az/society/1506412.html Тяжелое ДТП в Джалилабаде - ФОТО
Тяжелое ДТП в Джалилабаде - ФОТО
В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в центральной части города Джалилабад.
Автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2106.
В результате происшествия пострадали жители района Физули Алиев 1966 года рождения и Замиг Гулиев 1986 года рождения.
Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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