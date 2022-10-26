В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на пересечении улиц Ахмед бека Агаоглу и Тебриз.
Так, Шахбазов Орхан Шохрат оглу 1992 года рождения, проезжая через перекресток на автомобиле марки "Тойота", врезался в автомобиль марки "Мерседес" принадлежащем Мамедову Ахлиману Амрах оглу 1983 года рождения.
В результате ДТП оба водителя, а также пассажир автомобиля "Мерседес" - Гасымова Айгюн Фикрет гызы 1987 года рождения, получили различные травмы. Все пострадавшие помещены в Клинический медицинский центр.
Как сообщили в больнице, состояние А.Гасымовой тяжелое.
По данному факту сотрудниками Наримановского районного управления полиции проводится расследование.
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