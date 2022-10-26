В Ясамале прорвало водопровод, изменено движение автобусов

В Ясамальском районе прорвало крупный водопровод, в движении автобусов возникли задержки.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, в связи с прорывом водопровода на улице Асада Ахмедова временно изменена схема движения автобусов по маршрутам № 211, 77, 194, проходящим по указанной территории.

В настоящее время автобусы по указанным маршрутам курсируют по альтернативным улицам.