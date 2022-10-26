https://news.day.az/society/1506425.html В Ясамале прорвало водопровод, изменено движение автобусов - ФОТО - ВИДЕО
В Ясамале прорвало водопровод, изменено движение автобусов - ФОТО - ВИДЕО
В Ясамальском районе прорвало крупный водопровод, в движении автобусов возникли задержки.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, в связи с прорывом водопровода на улице Асада Ахмедова временно изменена схема движения автобусов по маршрутам № 211, 77, 194, проходящим по указанной территории.
В настоящее время автобусы по указанным маршрутам курсируют по альтернативным улицам.
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