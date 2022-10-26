В Гедабее автомобиль сбил насмерть 83-летнего пешехода
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В Гедабее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Хархар.

Легковой автомобиль марки "ВАЗ" сбил пытавшегося перейти дорогу Вагифа Гасымова 1939 года рождения.

83-летний пешеход погиб на месте происшествия.

По факту проводится расследование.