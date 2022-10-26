https://news.day.az/society/1506429.html В Гедабее автомобиль сбил насмерть 83-летнего пешехода
В Гедабее автомобиль сбил насмерть 83-летнего пешехода
В Гедабее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Хархар.
Легковой автомобиль марки "ВАЗ" сбил пытавшегося перейти дорогу Вагифа Гасымова 1939 года рождения.
83-летний пешеход погиб на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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