Тяжелое ДТП в Баку

В Хатаинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, что инцидент произошел на проспекте 8 ноября.

Автомобиль марки "Волга", управляемый Мамедовым Эльмаром Газанфар оглу 1971 года рождения врезался в попутный пассажирский автобус ООО" BakuBus".

Затем "Волга", потеряв управление, врезалась в автомобили Mazda, BMW и Ravon.

От сильного удара Ravon отбросило на припаркованный впереди автомобиль марки KIA.

В результате аварии водитель "Волги" Э.Мамедов и его пассажир получили травмы и были помещены в Клинический медицинский центр.

По данному факту сотрудниками Хатаинского районного управления полиции назначена автотехническая экспертиза.