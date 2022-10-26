Тяжелое ДТП в Баку - ФОТО
В Хатаинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, что инцидент произошел на проспекте 8 ноября.
Автомобиль марки "Волга", управляемый Мамедовым Эльмаром Газанфар оглу 1971 года рождения врезался в попутный пассажирский автобус ООО" BakuBus".
Затем "Волга", потеряв управление, врезалась в автомобили Mazda, BMW и Ravon.
От сильного удара Ravon отбросило на припаркованный впереди автомобиль марки KIA.
В результате аварии водитель "Волги" Э.Мамедов и его пассажир получили травмы и были помещены в Клинический медицинский центр.
По данному факту сотрудниками Хатаинского районного управления полиции назначена автотехническая экспертиза.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре