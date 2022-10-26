В Ясамале устраняют последствия затопления

"Как известно, сегодня утром произошла авария на 1400 мм магистральном водопроводе, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку, в результате чего затопило улицы".

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

Было отмечено, что в связи с этим соответствующие силы МЧС привлечены к работам по откачке воды из затопленных мест.