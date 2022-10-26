https://news.day.az/society/1506446.html В Ясамале устраняют последствия затопления
В Ясамале устраняют последствия затопления
"Как известно, сегодня утром произошла авария на 1400 мм магистральном водопроводе, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку, в результате чего затопило улицы".
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Было отмечено, что в связи с этим соответствующие силы МЧС привлечены к работам по откачке воды из затопленных мест.
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