МВД обратилось к пользователям соцсетей и журналистам

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к пользователям социальных сетей и журналистам.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

В обращении говорится: "Не распространяйте информацию и кадры насильственного характера, связанные с несовершеннолетними. Это рекомендация, просьба. Понятно, что вы распространяете такого рода информацию для принятия мер. МВД принимает все необходимые меры по каждому факту, оперативно реагирует на поступающую информацию. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в частном порядке, а не посредством открытой платформы.

Сегменты социальных сетей и колл-центры МВД работают 24 часа в сутки. Обеспечивается непрерывная интеграция в пресс-службу всей информации, поступающей в дежурные части министерства".