Скончался Национальный герой Азербайджана Машаллах Абдуллаев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, он скончался в возрасте 72 лет от онкологического заболевания.

Как сообщили в Исполнительной власти Геранбойского района, Национальный герой Машаллах Абдуллаев будет похоронен сегодня.

Отметим, Абдуллаев Машаллах Бабакиши оглу родился 27 мая 1950 года в селе Кепенекчи Касум Исмайловского района (ныне Геранбойского района).Он участвовал в добровольческом отряде в Первой Карабахской войне. Машаллах Абдуллаев был удостоен звания "Национальный герой Азербайджана" в 1992 году. Во время войны он был заместителем командира.

В 1992-1993 гг. был главой ИВ Геранбойского района, депутатом Верховного совета Азербайджана. Также являлся председателем Геранбойского райсовета Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Геранбойского района.