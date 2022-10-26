Названы даты наступления времен года в Азербайджане в 2023 году

Кафедра астрофизики физического факультета БГУ назвала даты наступления времен года в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в 2023 году весна наступит в нашей стране 21 марта в 01:24:24 по бакинскому времени. В этот день Солнце, перемещаясь по своей орбите, пересекает небесный экватор, то есть переходит из южного полушария в северное. Эту точку называют точкой весеннего равноденствия, при нахождении в ней Солнца день сравнивается по длительности с ночью. Тем самым в северном полушарии наступает весна.

Весной будет 92 дня 17 часов 33 минуты 22 секунды.

Лето наступит в стране 21 июня в 18:57:47 по бакинскому времени. Это называют и летним солнцестоянием. Продолжительность лета составит 93 дня 15 часов 52 минуты 11 секунд.

Осень придет 23 сентября в 10:49:56 по бакинскому времени. При этом день равен ночи, это называется осенним равноденствием. Солнце, перемещаясь по эклиптике, переходит из северного полушария в южное. Осень сохранится на протяжении 89 дней 21 часа 37 минут 23 секунд.

Зима наступит в стране 22 декабря в 07:27:19 по бакинскому времени и продержится 88 дней 23 часа 38 минут и 2 секунды.